Он не превышает естественных фоновых значений

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Радиационный фон находится в пределах нормы на Курской АЭС после попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника совершили попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, пострадавших нет.

"Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.