В Подмосковье ищут ударившего женщину в лицо при ребенке мужчину

Сотрудники полиции проводят проверку

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники разыскивают посетителя магазина в подмосковном Подольске, который ударил женщину в лицо при ребенке. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Давыдова. Неизвестный мужчина ударил в лицо женщину в присутствии ее малолетнего ребенка.

"Сотрудниками полиции проводится проверка. Принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушителя", - сказала Петрова.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств избиения женщины в продуктовом магазине на улице Давыдова в городе Подольске, сообщили в надзорном ведомстве Московской области.