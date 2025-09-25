Мужчина причастен к военным преступлениям Киева против мирного населения Донбасса

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима уроженца украинского города Полтавы, воевавшего в рядах одного из украинских националистическх батальонов. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по республике.

Сообщается, что мужчина в 2024 году поступил на службу в один из украинских нацбатов и причастен к военным преступлениям Киева против мирного населения Донбасса. Уголовное дело против него вели и расследовали сотрудники УФСБ России по ЛНР.

"Южным окружным военным судом признан виновным участник одного из украинских нацбатов в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <…> Фигурант приговорен к лишению свободы на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.