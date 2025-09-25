Мэр Новороссийска: угрозы обрушения поврежденных при атаке ВСУ домов нет

Специалисты обследовали несущие конструкций, фасады и кровли

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперты обследовали несущие конструкции семи многоквартирных домов, поврежденных накануне в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новороссийск. По предварительной информации, угрозы их обрушения нет, сообщил мэр Андрей Кравченко.

"Экспертная комиссия выполнила обследование несущих конструкций, фасадов и кровли семи МКД. По предварительной информации, во всех зданиях нет повреждений [или] снижения прочности конструкций, оказывающих существенное влияние на несущую способность, отсутствует вероятность их внезапного обрушения", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в основном в многоквартирных домах повержены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Наиболее сложная ситуация с домом на ул. Шевченко, 55, там необходима полная замена стропильной системы и покрытия кровли.