25 сентября, 17:43,
обновлено 25 сентября, 18:10

Мэр Новороссийска: угрозы обрушения поврежденных при атаке ВСУ домов нет

Специалисты обследовали несущие конструкций, фасады и кровли

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперты обследовали несущие конструкции семи многоквартирных домов, поврежденных накануне в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новороссийск. По предварительной информации, угрозы их обрушения нет, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Читайте такжеЧто известно об атаке украинских БПЛА на Новороссийск

"Экспертная комиссия выполнила обследование несущих конструкций, фасадов и кровли семи МКД. По предварительной информации, во всех зданиях нет повреждений [или] снижения прочности конструкций, оказывающих существенное влияние на несущую способность, отсутствует вероятность их внезапного обрушения", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в основном в многоквартирных домах повержены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Наиболее сложная ситуация с домом на ул. Шевченко, 55, там необходима полная замена стропильной системы и покрытия кровли. 

Теги:
РоссияКраснодарский край