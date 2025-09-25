Также подозреваемые присвоили денежные средства потерпевших себе

ВЛАДИМИР, 25 сентября. /ТАСС/. Во Владимире задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном лишении свободы 18 человек и присвоении их денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин 1993 года рождения, уроженцев Ивановской области и Ковровского района Владимирской области, по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины с 2022 года по настоящее время удерживали 18 лиц, прибывших из различных регионов и не имеющих устойчивых социальных связей, в многоквартирном доме на улице Фейгина города Владимира, который являлся нежилым и в дальнейшем планировался под снос. Подозреваемые обеспечивали их одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, при этом получали за последних денежные средства за выполняемые теми работы на одном из предприятий города, которыми распоряжались по своему усмотрению, присвоив таким образом более 1 млн рублей.

Фигуранты задержаны, решается вопрос о мере пресечения. "Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, относящихся к предмету расследования. Кроме того, в рамках отдельно организованной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных лиц в связи с длительным использованием фигурантами для своих целей планируемого к сносу дома", - добавили в ведомстве.