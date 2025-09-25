Ранения получили 48 человек

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, сорок восемь пострадали в результате израильских ударов по йеменской столице Сане, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило министерство здравоохранения в правительстве, сформированном повстанцами.

"По предварительным данным, 2 человека стали жертвами израильской атаки на Сану, еще 48 человек получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели работают над поиском других пострадавших", - говорится в заявлении ведомства.

25 сентября авиация Израиля нанесла серию ударов по йеменской столице. По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, атаке подверглись объекты хуситов, включая склады оружия и пункты дислокации повстанцев. Он также заявил, что "десятки боевиков" погибли в результате ударов.

Министерство обороны хуситов утверждает, что израильские силы атаковали гражданские объекты в густонаселенных районах Саны. В свою очередь саудовский телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что погибшие и пострадавшие находились на объектах, используемых военными подразделениями хуситов.

Удары по Сане были нанесены на следующий день после того, как запущенный хуситами беспилотник упал в городе Эйлат на юге Израиля. По данным национальной службы скорой помощи, в результате инцидента более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.