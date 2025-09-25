В Карачаево-Черкесии завели уголовные дела из-за хищения субсидий

Фигуранты предоставили в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы на возмещение части затрат на производство и реализацию овец и коз и производства шерсти

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовные дела по факту хищения субсидий, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, возбудили в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

"Двое жителей Карачаево-Черкесской Республики, являясь индивидуальными предпринимателями, имея умысел незаконного обогащения, предоставили в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы на возмещение части затрат на производство и реализацию овец и коз и производства шерсти. На основании подложных документов руководители предприятий были признаны победителями конкурсного отбора, в связи с чем между ними и Министерством сельского хозяйства КЧР были заключены соглашения о предоставлении субсидий в размере 21 млн и 29 млн руб. соответственно. Фактически никаких затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на переработку сельскохозяйственных животных, ими понесены не были", - говорится в сообщении.

В дальнейшем полученные денежные средства фигуранты похитили и израсходовали по своему усмотрению. Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).