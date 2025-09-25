25 сентября, 18:08

В Новороссийске зафиксировали более 120 обращений о повреждении жилья

Проводится оценка ущерба и формирование списков для выплат компенсаций

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Более 120 раз новороссийцы обратились к властям города в связи с повреждениями жилья за первые сутки с момента атаки киевского режима, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Читайте такжеЧто известно об атаке украинских БПЛА на Новороссийск

"На протяжении всего дня проводится оценка ущерба и формирование списков для выплат компенсаций. От жителей поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений, сегодня рабочими группами проведен обход и осмотр 98 квартир. Предусмотрели варианты временного размещения для тех, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край