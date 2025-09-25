Основатель платежной системы ChronoPay обвиняется в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы продлил еще на 3 месяца срок ареста основателю платежной системы ChronoPay Павлу Врублевскому, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Хамовнический районный суд столицы продлил срок стражи Врублевского еще на 3 месяца, то есть до 2 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Спецслужбы США считают Врублевского одним из самых опасных российских хакеров. Основатель и владелец компании ChronoPay, которая специализируется на процессинге банковских карт в интернете, Павел Врублевский был осужден за организацию хакерской атаки на платежную систему Assist в 2011 году. В результате атаки и неправомерных действий продажа электронных билетов авиакомпании "Аэрофлот" была парализована на 10 суток.