Фигуранту дела о 266 пострадавших дольщиках отменили оправдательный приговор

Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение

БРЯНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Брянский областной суд отменил оправдательный приговор руководителю строительной фирмы Сергею Шикунову, обвиняемому в незаконном привлечении средств дольщиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигурант обвинялся в причинении ущерба 266 участникам долевого строительства на сумму более чем 466 млн рублей. В мае 2025 года Советский районный суд г. Брянска оправдал Шикунова, не установив события преступления, посчитав, что каких-либо доказательств, подтверждающих привлечение денежных средств граждан в нарушение закона, не представлено, однако прокуратура добилась отмены оправдательного приговора.

"Брянский областной суд по апелляционному представлению государственного обвинителя и жалобе представителя потерпевших отменил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении Сергея Шикунова. <...> Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение", - сказано в сообщении.

Шикунову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (воспрепятствование исполнению служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда).

По версии следствия, в 2016-2022 годы он привлекал средства граждан для строительства жилого комплекса в Брянском районе. При этом компания не соответствовала требованиям законодательства для застройщиков, которые могут заключать договоры долевого участия в строительстве. В частности, размер уставного капитала компании был меньше необходимого, а также отсутствовали собственные средства в достаточном объеме для строительства. Из-за этого сроки завершения строительства жилого комплекса неоднократно переносились, и он до сих пор не достроен.

Также Шикунов обвинялся в том, что препятствовал исполнению решений суда о взыскании с возглавляемой им компании более 9 млн рублей. Суд первой инстанции оправдал его и по этому обвинению, однако в высшей инстанции данный приговор также отменили после апелляционного представления прокуратуры.