В Карелии обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере вынесли приговор

Их заключили под стражу на два месяца

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения для троих обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Их заключили под стражу на два месяца, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"В Петрозаводском городском суде Республики Карелия состоялись судебные заседания, в ходе которых рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Н., М., и Щ., <...>. Ходатайства следователя удовлетворены, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 23 ноября 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

Позже в суде сообщили об избрании аналогичной меры пресечения в отношении К. - четвертого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, это экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин, экс-директор "Карельского экологического оператора" Иван Новиков, экс-директор "Автоспецтранса" Евгений Мошников и экс-депутат заксобрания Карелии Владимир Кванин.