Еще один пострадал

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Две машины столкнулись в Прибрежном проезде на севере Москвы, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, в Прибрежном проезде в районе дома 5 произошло столкновение автомобилей "Киа" и "Шевроле". В результате дорожной аварии пассажир автомобиля "Шевроле" от полученных травм скончался на месте, а его водитель с различными травмами доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.