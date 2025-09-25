В Москве задержали подростков за избиение инвалида в парке

Инцидент произошел в одном из районов Новой Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих 13-летних подростков, которые подозреваются в избиении инвалида в парке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ходе мониторинга Интернета сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой в одном из районов Новой Москвы группа несовершеннолетних в парковой зоне избивает мужчину с инвалидностью.

"Принятыми мерами полицейские установили активных участников, ими оказались трое 13-летних подростков которые доставлены в территориальный отдел внутренних дел. В отношении их родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.

Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.