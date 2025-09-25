В Пензе завели дело после гибели индонезийского гимнаста

Спортсмен, выполняя упражнения на перекладине, при приземлении в яму с поролоновым наполнителем получил травму шеи

ПЕНЗА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти гимнаста, получившему травму шеи на сборах в Пензе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Ранее директор пензенского дворца спорта "Буртасы" Олег Минкарский сообщил ТАСС о том, что гимнаст из Индонезии, находившийся в Пензе на сборах, скончался в больнице после травмы шеи, полученной во время упражнения на перекладине.

"В следственном управлении СК России по Пензенской области по факту смерти спортсмена - гражданина иностранного государства в ходе тренировочных сборов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, 19-летний спортсмен находился на сборах в Пензе вместе с тренером. 13 сентября, выполняя упражнения на перекладине, гимнаст при приземлении в яму с поролоновым наполнителем получил травму шеи. "Молодой человек незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Через несколько дней от полученной травмы пострадавший скончался", - отмечается в сообщении.