ТАСС: тело депутата Тихорецкого района Кубани Капустина нашли в лесополосе

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Депутат Совета Тихорецкого района Краснодарского края Виталий Капустин обнаружен без признаков жизни в лесополосе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Капустин обнаружен мертвым", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об обнаружении тела депутата в лесополосе.

По данным открытых источников, 43-летний Виталий Капустин являлся членом партии "Единая Россия", был депутатом Совета Тихорецкого района, возглавлял комиссию по вопросам сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. Выпускник Новочеркасского политехнического института по специальности инженер-технолог являлся также директором ООО "Кубаньспецстрой".