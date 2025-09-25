Среди них есть ребенок

БРЯНСК, 25 сентября. /ТАСС/. В результате удара ВСУ из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области ранены девять человек, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. Ничего святого! Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били "Градом" по мирным жителям", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал, что ранения получил ребенок. В поселке есть возгорания, повреждения жилых домов и административных зданий.

Все пострадавшие доставлены в больницу. По словам Богомаза, им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.