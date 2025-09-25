В центре Петропавловска-Камчатского заметили медведя

Животное обнаружили в районе Никольской сопки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Медведь замечен в районе Никольской сопки в центре столицы Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По словам очевидцев, позвонивших в службу 112, медведь замечен в районе Никольской сопки", - говорится в сообщении.

25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского также заметили крупного медведя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь на территории школы, умерла в реанимации. Хищник отстрелян. Также 25 сентября хищников видели в районе Богродского озера и в микрорайоне "Горизонт".