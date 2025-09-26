ТАСС: судмедэксперты установят причину смерти экс-чиновника Росимущества

По словам специалиста, который его осматривал, с очень высокой вероятностью Борис Авганян совершил суицид

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Тело экс-чиновника Росимущества Бориса Авагяна, которое было найдено 24 сентября в генконсульстве Армении в Санкт-Петербурге, направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По факту смерти Авагяна начата проверка. Сейчас его тело находится в морге, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего достоверно установлена по отпечаткам пальцев. По словам судмедэксперта, который его осматривал, с очень высокой вероятностью речь идет о самоубийстве", - рассказал собеседник агентства.

24 сентября Авагян был обнаружен мертвым в здании генконсульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова. 23 сентября мужчина скрылся из зала Кронштадского районного суда Санкт-Петербурга, где с апреля 2024 года в отношении него и еще 20 фигурантов слушалось дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица, совершенное организованной группой).

По данным объединенной пресс-службы судов города, 22 августа 2025 года Авагян заключил контракт на участие в специальной военной операции, поэтому дело в отношении него было приостановлено, а мера пресечения отменена - фигуранта освободили из-под стражи. Однако 23 сентября следствие ходатайствовало перед судом о возобновлении дела в связи с расторжением контракта из-за уклонения Авагяна от отправки на СВО. После того как суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, обвиняемый покинул здание и скрылся. Уже в его отсутствие суд постановил возобновить дело и поместить Авагяна в СИЗО, а затем вынес постановление о его розыске.