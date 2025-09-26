В столице Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за выходов медведей

В Петропавловске-Камчатском усилили состав оперативных групп

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за увеличения числа случаев выхода медведей в город. В последние сутки в экстренные службы поступило несколько сообщений о появлении медведей, сообщает мэрия.

"Усилен состав оперативных групп, которые на постоянной основе в период активности медведей отрабатывают сообщения по их выходу в городскую среду", - говорится в сообщении мэрии.

Также администрация сообщила, что налажено круглосуточное взаимодействие всех оперативных служб, включая полицию, чтобы информация о появлении медведей передавалась оперативно и своевременно, а также для предотвращения возможных негативных последствий. Руководителям детских садов и школ поручили усилить контроль вблизи социальных объектов и провести собрания с родителями по вопросам безопасности детей и контроля за их местонахождением.