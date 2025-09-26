SCMP: супертайфун "Рагаса" напомнил о проблеме глобального потепления

Во время усиления тайфуна температура в западной части Тихого океана поднялась на 0,7-1,1 градуса Цельсия выше среднего значения, отметили эксперты

ГОНКОНГ, 26 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Рагаса" стал очередным напоминанием о рисках, которыми чревато глобальное изменение климата Земли. Такое мнение высказали эксперты на страницах газеты South China Morning Post.

Специалисты из базирующейся в США исследовательской группы Climate Central полагают, что аномально высокая температура поверхности воды вдоль траектории движения "Рагасы" в Южно-Китайском море способствовала его усилению и превращению в самый мощный тайфун этого года. "Необычно высокая температура морской поверхности увеличила вероятность быстрого усиления "Рагасы", - приводит издание мнение климатолога Climate Central Дэниела Гилфорда. По данным группы, температура поверхности воды в западной части Тихого океана во время усиления тайфуна была на 0,7-1,1 градуса Цельсия выше среднего значения.

По мнению филиппинской исследовательской организации "Центр энергетики, экологии и развития", в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно ожидать более экстремальных погодных явлений в будущем. "Рагаса" и другие разрушительные штормы могут стать нормой", - полагает исполнительный директор этой организации Джерри Аррансес. Он призывает к более активной борьбе с глобальным потеплением и его последствиями.

С тем, что изменение климата чревато более интенсивными и разрушительными штормами в Юго-Восточной Азии, согласен и сотрудник индийского научного центра Bharti Institute of Public Policy Анджал Пракаш. "Исследования указывают на тенденцию более частого возникновения сильных тропических циклонов и увеличения количества осадков в связи с глобальным потеплением", - указал он.

Супертайфун "Рагаса", который изначально нес ветер скоростью свыше 50 м/с, обрушился на Гонконг в ночь на 24 сентября. В мегаполисе, по официальным данным, пострадал 101 человек. Ущерб был нанесен ряду зданий, временно был закрыт международный аэропорт. Власти получили более 1 тыс. сообщений о рухнувших деревьях, зарегистрировано 22 случая затопления в прибрежных районах и 4 оползня.