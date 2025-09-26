Женщина планировала обманным путем получить от них 1 млн рублей

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к условному сроку лишения свободы адвоката краевой Палаты адвокатов за мошенничество с использованием своего правового статуса. Женщина пыталась обмануть семью участника специальной военной операции на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю установлено, что в апреле 2024 года фигурантка, осведомленная о нахождении в зоне проведения СВО мужа своей клиентки, решила убедить ее в необходимости дачи взятки якобы знакомому сотруднику Министерства обороны России, за перевод ее супруга из зоны боевого столкновения в тыловой район. По замыслу злоумышленницы, сумма взятки должна была составить 1 млн рублей. Решать вопрос по факту подозреваемая не собиралась, а планировала воспользоваться денежными средствами в личных целях", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, адвокат успела получить деньги частично. В результате суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком З года, штрафом 50 тысяч рублей и лишением права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на 2 года. Решение суда в законную силу еще не вступило.