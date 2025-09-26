Между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство" по факту стрельбы в новосибирском отеле Grand Autograph. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве.

25 сентября в одном из отелей, расположенных в центральной части города Новосибирска, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадала сотрудница отеля - как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, заряд срикошетил в девушку. Сильных увечий она не получила, от госпитализации отказалась.