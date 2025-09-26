На борту австралийской авиакомпании Qantas сработала противопожарная система, сообщает радиостанция

СИДНЕЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил аварийную посадку в аэропорту Окленда из-за ложного срабатывания противопожарной системы. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, самолет Qantas, выполнявший рейс QFA 141 из Сиднея, подал сигнал бедствия при подлете к аэропорту Окленда из-за предупреждения о возгорании в грузовом отсеке.

После экстренного приземления экипаж сообщил, что в салоне Boeing 737 не было дыма и запаха гари, а причиной инцидента, скорее всего, стало многократное ложное срабатывание системы оповещения о пожаре.

После получения сигнала бедствия наземные службы аэропорта Окленда приняли все необходимые меры безопасности, освободив для австралийского лайнера взлетно-посадочную полосу и обеспечив готовность пожарных и экипажей скорой помощи.