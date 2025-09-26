Главе ОПГ Челнокову дали срок за "отмыв" почти 3 млрд рублей

По данным следствия, преступное сообщество в 2015-2016 годах действовало в Москве, Орске и Владимире

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы приговорил Владимира Челнокова за создание преступного сообщества и "отмыв" почти 3 млрд рублей к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Владимир Челноков признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорен к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафу в размере 800 тыс. рублей", - сказано в документе. Также в материалах дела ОПГ указана сумма в почти 3 млрд рублей, инкриминируемая в обналичивании.

Согласно материалам дела, Челноков создал и возглавил преступное сообщество из 27 человек для осуществления незаконной банковской деятельности. Вместе с ним возглавляли ОПГ его школьный друг Дмитрий Жуков, Валерий Авцинов, бухгалтер Бэлла Шитова и Сафаян А. В., который заключил сделку со следствием и в отношении которого дело было выделено в отдельное производство.

По данным следствия, преступное сообщество в 2015-2016 годах действовало в Москве, Орске и Владимире. Челноков контролировал общую кассу, куда поступали денежные средства, полученные преступным путем. Жуков инструктировал и контролировал участников ОПГ для создания многочисленных ИП.

На подконтрольные Челнокову организации под видом перевода определенного назначения денежные средства перечислялись на счета ИП, после чего переводились на банковские карты участников ОПГ, с которых в последующем снимались. Челноков передавал клиенту наличные за вычетом своего процента за оказанную услугу.

Подсудимый подал апелляционную жалобу на приговор, в которой он просит оправдать его в инкриминируемом ему создании преступного сообщества и смягчить наказание за незаконную банковскую деятельность.