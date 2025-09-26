В Новосибирске в отношении серийного диверсанта завели уголовное дело

Мужчина, помимо двух релейных шкафов, также совершил поджег телекоммуникационного шкафа сотовой вышки в одном из сел

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Органы безопасности пресекли деятельность жителя Москвы, причастного к ряду диверсий на территории Новосибирска, где он ранее проживал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В ходе расследования в отношении мужчины 1993 года рождения, совершившего поджог двух релейных шкафов на перегоне Иня-Восточная - Мочище Западно-Сибирской железной дороги, был выявлен дополнительный эпизод его противоправной деятельности. Выяснилось, что он получил от анонимного пользователя Telegram-канала предложение о совершении диверсии в отношении объекта связи. Мужчина поджег телекоммуникационный шкаф сотовой вышки в одном из сел, отправив в качестве отчета видеозапись горящего объекта.

"Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием", - сообщили ТАСС в УФСБ.