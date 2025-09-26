Еще три человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Пешеход погиб в городе Свободный Амурской области в результате столкновения двух автомобилей. Еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Предварительно установлено, что в 08:25 на регулируемом перекрестке улиц Ленина - Почтамтская водитель Toyota Prius 2002 года рождения при проезде на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем Toyota Hiace. От удара Toyota Prius отбросило на тротуар с пешеходами. В результате происшествия погиб пешеход 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, водитель Toyota Prius, водитель Toyota Hiace 1973 года рождения, а также его пассажир 1978 года рождения доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции.