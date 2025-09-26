ТАСС: следствие по делу адвоката Дениса Шапиро завершили

Адвокат адвокатской палаты Чеченской Республики пять раз подавал заявление с просьбой отправить его на СВО, но всякий раз следствие ему в этом отказывало, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственные действия по делу адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро, который находится в столичном СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, завершено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время следственные действия по делу Шапиро завершены. Он знакомится с материалами расследования. Вскоре дело будет передано в прокуратуру для утверждения", - сказал собеседник агентства. По его словам, Шапиро пять раз подавал заявление с просьбой отправить его на СВО, но всякий раз следствие ему в этом отказывало.

В октябре 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под сражу адвоката Дениса Шапиро. Уголовное дело в отношении него было возбуждено ГСУ СК РФ по Москве 7 октября 2024 года. Адвокату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шапиро не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения.

Шапиро ранее носил имя Дионисий Золотов, неоднократно судим, однако его судимости сняты. В последнее время он представлял интересы ряда участников СВО, в том числе командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова по инциденту с попыткой его отравления.