На задержанных завели дело по статье "осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности"

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали трех жителей, финансировавших признанную нежелательной в России религиозную организацию "Всеукраинский духовный центр "Возрождение". Как сообщили ТАСС в ведомстве, задержанные в Кировске жители ЛНР добровольно перевели украинской религиозной секте более 2 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории города Кировска ЛНР действовало незарегистрированное объединение "Церковь Христа", осуществившее сбор и предоставление денежных средств в пользу религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" в размере более 2 млн рублей. Следственным органом УФСБ России по Луганской Народной Республике в отношении трех лидеров ячейки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК России (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что незарегистрированное объединение "Церковь Христа" управляется из Киева.