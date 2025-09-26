Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами, указало министерство здравоохранения в правительстве, сформированном повстанцами

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, еще 174 человека получили ранения в результате израильских ударов по йеменской столице Сане, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило министерство здравоохранения в правительстве, сформированном повстанцами.

"Число жертв последней израильской агрессии возросло до 9, не менее 174 человек получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами", - говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства.

25 сентября авиация Израиля нанесла серию ударов по йеменской столице. По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, атаке подверглись объекты хуситов, включая склады оружия и пункты дислокации повстанцев. Ранее хуситы сообщали о восьми погибших и 142 пострадавших.

Удары по Сане были нанесены на следующий день после того, как запущенный хуситами беспилотник упал в городе Эйлат на юге Израиля. По данным национальной службы скорой помощи, в результате инцидента более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.