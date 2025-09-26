На Херсонщине заявили, что Киев усилил атаки на Алешки перед Днем воссоединения с РФ

Глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко указал, что киевский режим бьет по инфраструктуре, которая не имеет отношения к военным

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Киевский режим усилил атаки на гражданскую инфраструктуру Алешкинского округа Херсонской области в преддверии Дня воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с РФ, чтобы отомстить мирным жителям за их выбор быть с Россией. Об этом ТАСС заявил глава округа Руслан Хоменко.

"Укронацисты усилили террор жителей нашего округа в преддверии Дня воссоединения исторических регионов с Россией. Бьют по инфраструктуре, которая не имеет отношения к военным. Только за последние дни в округе террористы выцеливали жилые дома, продуктовые магазины, остановки общественного транспорта, гражданские автомобили и коммунальную технику, вышки связи и автозаправки. К сожалению, есть погибшие и раненые. В этом нет случайных совпадений: киевский режим мстит мирным людям за то, что три года назад они выбрали быть с Россией", - сказал он.

Хоменко добавил, что большинство ударов ВСУ приходится на город Алешки, а также Раденск, Великие Копани, Челбурду, Брилевку, Виноградово, Счастливое и Абрикосовку.