Украинские СМИ также сообщали о перебоях со светом в Одесской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Одесской области на юге Украины, также фиксировались перебои со светом.

По данным, опубликованным на странице Одесской железной дороги в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), пригородные поезда по нескольким направлениям не будут курсировать "из-за повреждения энергетической инфраструктуры".

Кроме того, в ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в области.

Позже глава областной администрации Олег Кипер заявил, что повреждения зафиксированы на объекте транспортной инфраструктуры, в результате возник пожар. "Повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели уже ликвидировали пожар.