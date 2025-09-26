Иск непосредственно связан с делом о незаконной продаже участка на набережной

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат совета города Керчи (Республика Крым) Александр Савченко лишен полномочий по иску прокуратуры, связанному с одним из уголовных дел против бывшего мэра Святослава Брусакова, который обвиняется в незаконной продаже земли, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Решением апелляционной инстанции Верховного суда Республики Крым удовлетворено административно исковое заявление Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутата Савченко А. З. в связи с утратой доверия", - сказал собеседник агентства.

По его данным, иск непосредственно связан с делом о незаконной продаже участка на набережной. Нарушение выявлено в ходе проверки, проведенной Керченской межрайонной прокуратурой совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в 2024 году. Уголовные дела, возбужденные по результатам проверки, расследуются УМВД России по городу Керчи.

Брусаков является фигурантом четырех уголовных дел. Одно из вменяемых ему нарушений состоит в том, что местному депутату и главе строительной фирмы в ноябре 2023 года был незаконно продан участок площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной. При этом покупатель заплатил за него 340 тыс. рублей при фактической цене не менее 4,5 млн рублей. По версии следствия, была подготовлена заведомо недостоверная документация для льготного выкупа.

"Проведенными мероприятиями вскрыты системные факты неэффективного распоряжения земельными ресурсами, сопряженные с нарушением требований законодательства. Так, [судя по результатам проверки] в ноябре 2023 года депутат второго созыва Керченского городского совета Республики Крым, директор строительной компании "Монолит" Савченко А. З. приобрел в собственность земельный участок площадью 15 соток, расположенный на центральной набережной города всего за 340 тыс. рублей", - пояснил представитель правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что прокуратура, проверив законность отчуждения участка в пользу Савченко, выявила также нарушения двух федеральных законов: "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции". "Как стало известно, Савченко А. З., будучи депутатом Керченского городского совета, принимал участие в заседании сессии, которой изменены правила землепользования и застройки муниципального образования в отношении приобретенного им земельного участка. А именно - изменена территориальная зона "набережная" на зону общественно деловой застройки в отношения земельного участка, который был им приобретен", - уточнил собеседник агентства.