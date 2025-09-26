Еще двое умерли в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сентября. /ТАСС. Третий рабочий погиб после схода подвижного состава на железной дороге в Амурской области. Обвинение предъявили замначальника путевой машинной станции, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Амурской области следователями СК России предъявлено обвинение заместителю начальника путевой машинной станции (по ремонту пути) за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц", - сообщили в ведомстве, уточнив, что третий рабочий погиб в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия было установлено, что при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой, произошло столкновение с бульдозером. На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников, на укладочном кране - 2 работника. Один человек погиб на месте происшествия, еще двое умерли в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.

ЧП произошло 19 сентября на 1-м пути 138-го км пк 4-го перегона Беленькая - Путевой Пост 139-й км Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали 14 человек, двое погибли. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).