Шеф-редактора The Insider Тимура Олевского объявили в розыск

В отношении журналиста в июле возбудили уголовное дело

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Шеф-редактор издания The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Олевский Тимур Владимирович разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства. По какой статье ведется розыск, там не указано.

В июле столичная прокуратура сообщила, что по материалам проверки в отношении Олевского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). По данным надзорного ведомства, Олевский, будучи уже привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации The Insider, продолжает работать в издании. Он принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике России, а также дискредитацию органов государственной власти.

В 2024 году Преображенский суд Москвы оштрафовал Олевского на 10 тыс. рублей за участие в деятельности The Insider. В июле 2022 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране этого издания.