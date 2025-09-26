Несколько вагонов загорелись

СМОЛЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем в районе станции Рыжиково Руднянского округа Смоленской области, несколько вагонов горят. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения работают на месте - на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа. По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов, производится тушение", - говорится в сообщении.