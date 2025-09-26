26 сентября, 09:34,
обновлено 26 сентября, 09:51

В Ленобласти несколько человек отравились суррогатным алкоголем

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
Продавцов алкоголя задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Слaнцевском районе Ленингрaдской области. Продавцы суррогата задержаны, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Городская прокуратура проводит проверку. Также решается вопрос об избрании меры наказания лицам, осуществлявшим продажу, в виде заключения под стражу.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). 

