В Ленобласти несколько человек отравились суррогатным алкоголем

Продавцов алкоголя задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Слaнцевском районе Ленингрaдской области. Продавцы суррогата задержаны, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Городская прокуратура проводит проверку. Также решается вопрос об избрании меры наказания лицам, осуществлявшим продажу, в виде заключения под стражу.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).