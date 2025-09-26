Под Смоленском в ДТП с поездом пострадала локомотивная бригада

С травмами средней тяжести мужчин доставили в больницу

СМОЛЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников локомотивной бригады пострадали в результате столкновения грузового автомобиля с железнодорожным составом с ГСМ в Смоленской области, с травмами средней тяжести мужчины доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу", - сообщили в МЖД.

Как уточнили в ведомстве, столкновение произошло в 07:26 мск между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

"В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с ГСМ", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что с путей сошло шесть вагонов.

Для устранения последствий ДТП на место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда, организован оперативный штаб, уточнили в МЖД.