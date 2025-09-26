Подозреваемый также участвовал в сложной криминальной схеме в Казани и Набережных Челнах, обеспечивая работу технической инфраструктуры для украинских мошеннических кол-центров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с УФСБ задержали мужчину, который подозревается в содействии дистанционным мошенникам путем объединения sim-карт и их активации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в начале июля в поисках заработка в мессенджере мужчина вышел на связь с анонимным собеседником, который предложил подработку, связанную с эксплуатацией sim-карт, в другом городе. После уточнения деталей мужчина прошел верификацию, отправив будущему куратору фотографию своего паспорта и видеозапись, на которой подтверждает намерение выполнять его указания.

"Спустя две недели злоумышленник, следуя инструкциям в мессенджере, приехал в город Симферополь и поселился в арендованной для него квартире. Его задачами стали приемка, установка и обслуживание sim-боксов, а также получение sim-карт, заказанных на маркетплейсе. В полученных посылках находились два sim-бокса на 128 слотов под sim-карты, четыре шлюза на 32 слота, ноутбук, камеры, антенны, а также большое количество sim-карт", - сказала Ирина Волк.

Она добавила, что мужчина подключил и настроил оборудование, а затем обеспечивал его бесперебойную работу, регулярно заменяя sim-карты. Криминальный заработок составлял 100 долларов в сутки. "В начале августа сотрудниками БСТМ МВД России и регионального управления ФСБ России противоправная деятельность была пресечена, исполнитель задержан. Оборудование, технические средства и сим-карты изъяты и проходят проверку. Уже установлено, что с использованием их совершено не менее 10 мошенничеств в отношении российских граждан", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Установлено, что задержанный также участвовал в сложной криминальной схеме в Казани и Набережных Челнах, обеспечивая работу технической инфраструктуры для украинских мошеннических кол-центров.