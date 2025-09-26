По данным ФСБ, жителя ЛНР, гражданина РФ 1975 года рождения, завербовали украинские спецслужбы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Луганске россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

"Следователи МВД по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками ФСБ России задержали жителя региона", - сообщила Ирина Волк. По данным ФСБ, житель ЛНР, гражданин РФ 1975 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами. "Находясь на территории Луганска, гражданин по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно. Установлено, что взрывное устройство он должен был заложить под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России", - сообщили в ЦОС.

Как рассказала Ирина Волк, в августе 2025 года в ходе обыска у подозреваемого оперативники нашли взрывчатку. В ходе дальнейших следственных действий, проведенных Главным следственным управлением МВД по ЛНР, было установлено, что фигурант вступил в сговор с неизвестными, которые находятся на территории Украины и, действуя в интересах спецслужб этой страны, готовили покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Завербованный мужчина держал постоянную связь с кураторами через мессенджер, через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний, но был задержан.

Следователем МВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК РФ.