Следователи завели уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии задержали 10 человек по делу о незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе управления.

"УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность 10 членов межрегиональной этнической организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела задержаны, следователями возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).