В Смоленской области прокуратура начала проверку после возгорания вагонов

Сотрудники СК выехали на место

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания железнодорожных вагонов с грузом в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Сегодня утром на федеральной автодороге "Р-120" на 439-м км железнодорожного переезда перегона Рудня - Голынки Московской железной дороги в Руднянским районе Смоленской области произошло столкновение грузового поезда с грузовым транспортным средством. В результате произошло возгорание перевозимого поездом груза, частичный сход железнодорожных вагонов. <…> По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что на место происшествия выехали и. о. Смоленского транспортного прокурора Юрий Гусаров и заместитель Смоленского транспортного прокурора Анна Степушенкова. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сотрудники СК также выехали на место ДТП и возгорания поезда в Смоленской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия на железной дороге в Псковской области. Проводятся первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде 439-го км трассы Брянск - Смоленск грузовик столкнулся с товарным поездом. С рельсов сошли и загорелись шесть вагонов с ГСМ. Движение на аварийном участке временно ограничено. В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что ДТП на место ЧП выехали пожарный и восстановительный поезда. Возгорание тушат 40 пожарных.