БЖД отменила часть поездов в Россию из-за ДТП в Смоленской области

Белорусская железная дорога предупредила, что в связи с происшествием отменяется движение нескольких поездов из республики в Смоленск и обратно

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) отменила движение четырех поездов из Смоленска до станции Заольша в Витебской области Белоруссии и обратно Об этом сообщила пресс-служба БЖД.

Кроме того, БЖД направила в Смоленскую область аварийно-спасательный и восстановительный поезда для устранения последствий столкновения грузового состава с автомобилем.

"Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - говорится в тексте.