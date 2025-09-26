Следователи выехали на место происшествия

СМОЛЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по факту столкновения грузового поезда и большегрузного автомобиля на железнодорожном переезде перегона Рудня - Голынки в Руднянском районе Смоленской области, в результате которого с рельсов сошли 18 вагонов и загорелись. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следователи Брянского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия на железной дороге в Руднянском районе Смоленской области. По данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда, организован оперативный штаб, уточнили в МЖД. По факту происшествия Смоленская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения.