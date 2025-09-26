Его обвинили в даче взятки старшему инспектору регионального Госкомжилстройнадзора

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест директора организации-застройщика, обвиняемого в даче взятки старшему инспектору регионального Госкомжилстройнадзора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Советский районный суд г. Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора одной из организаций-застройщиков города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). <...> Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 ноября 2025 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, в сентябре 2024 года директор строительной компании передал ведущему специалисту-эксперту - старшему государственному строительному инспектору Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору - взятку в размере 400 тыс. рублей за ускорение процедуры подписания и выдачи положительного заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергоресурсов.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о владельце и директоре ООО "Специализированный застройщик "Служба технического заказчика" Булате Мухамадиеве.