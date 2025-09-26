В Новосибирске арестовали замдиректора филиала авиационного завода

Юрия Ненева обвинили в даче взятки должностному лицу

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест первого заместителя директора филиала ПАО "ОАК" - Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова Юрия Ненева, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, Ненев обвиняется в даче взятки начальнику ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил" Министерства обороны РФ. Сумма вознаграждения составила не менее 1,9 млн рублей. За что предназначалась взятка, неизвестно.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября 2025 года", - сообщили в ведомстве.