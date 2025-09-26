Угрозу распространения огня устранили

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание вагонов с топливом, произошедшее в Смоленской области после столкновения поезда с грузовиком.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время пожар локализован на площади 400 кв. метров. Произведено отцепление горящих вагонов, угроза распространения огня устранена", - сказали в МЧС.

По уточненным данным, с рельсов сошли 18 вагонов. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, была угроза распространения огня на вагоны с пиломатериалами.