Речь идет о концерте группы "Руки вверх!"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Тулы задержали кассира, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной российской группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерт популярной российской группы, задержали по подозрению в мошенничестве мои коллеги из Тулы", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, задержанная не внесла на счет устроителей концерта деньги за официально проданные билеты. Другую их часть она продала без внесения соответствующих отметок в базу данных.

"Подозреваемая присвоила полученные деньги и потратила их на личные нужды. В результате противоправных действий несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление своего любимого артиста", - уточнила Волк.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается сумма причиненного ущерба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о продаже билетов на концерт группы "Руки вверх!".