В администрации Нижнего Новгорода не подтвердили информацию о проведении обысков

Илью Штокмана ранее задержали в Сочи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила обыски в связи с задержанием бывшего первого замглавы города Ильи Штокмана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем. Отмечаем также, что Илья Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Штокман задержан в Сочи. Ряд Telegram-каналов сообщал также об обысках в городской администрации.