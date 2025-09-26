Предполагаемого организатора преступной схемы и двух курьеров заключили под стражу

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. В Волгоградской области завели три уголовных дела против двух курьеров и предполагаемого организатора финансовой части преступной схемы, подозреваемых в мошенничестве, жертвами которого стали пенсионеры. По данным следствия, они убеждали пожилых людей отдать сбережения для предотвращения финансирования недружественных стран, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"Полицейскими задержаны двое курьеров, задействованных в доставке денежных средств, а также предполагаемый организатор финансовой части схемы. <...> Сначала пожилым людям звонили псевдоработники различных организаций и выведывали у них личные данные. Затем подключались сообщники, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляли, что теперь счетами потерпевших управляют третьи лица и для предотвращения финансирования недружественных государств якобы необходимо передать свои сбережения курьеру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что когда сумма похищенных средств достигала 5 млн рублей, организатор схемы переводил деньги за границу, оставляя себе вознаграждение - 1% от суммы каждой операции.

Два курьера и предполагаемый организатор финансовой части схемы заключены под стражу. Три уголовных дела объединены в одно производство. Следователи проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям в регионах России.