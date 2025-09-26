По данным Росфинмониторинга, объем таких операций растет и уже составляет порядка 10 млрд рублей

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Дропперы (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных средств) начали использовать новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.

"Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель - транзит, и в конечном счете - обналичивание", - сказала она.

По данным Росфинмониторинга, объем таких операций растет и уже составляет порядка 10 млрд рублей.

Вместе с тем Бобрышева отметила, что в целом средняя сумма одной дропперской операции снижается. Также банки лучше выявляют такие операции.

В дропперские схемы все чаще начали вовлекаться несовершеннолетние, добавила Бобрышева.

"Видим, что все больше вовлекается несовершеннолетних", - сказала она.

Она указала, что к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.